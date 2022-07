Tuchel: «Lukaku ancora al Chelsea? Non dipende da me. Una cosa certa»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sports UK. Il tecnico tedesco ha risposto anche alla domanda sulla possibilità di un ritorno di Romelu Lukaku a Londra, al termine della stagione in prestito all’Inter.

POSSIBILE RITORNO – Thomas Tuchel torna a parlare di Romelu Lukaku, giocatore partito in prestito all’Inter– Proprio su questo si è espresso il tecnico dei blues, dopo la domanda relativa alla possibilità di rivederlo a Londra al termine della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni: «Visto che è solo in prestito è chiaro che ci sia la possibilità che torni qui. Non so quante probabilità ci siano, ma questa non è poi una scelta che spetta a me. Con la società abbiamo deciso di lasciarlo partire, era il suo desiderio. Ora abbiamo preso Sterling che ci dà molta flessibilità e mobilità davanti».

Fonte – Sky Sports UK