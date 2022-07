FOTOGALLERY IN – Nuova maglia Inter, la presentazione a Milano

Alle 19 di oggi andrà in scena un evento di presentazione della nuova prima maglia dell’Inter per la stagione 2022-2023, in piazza Gae Aulenti a Milano (vedi articolo). Ecco la gallery con le foto della divisa home, svelata martedì e subito utilizzata a Lugano.

LA PRESENTAZIONE – Serata di presentazione oggi a Milano per la nuova prima maglia dell’Inter. Alle 19 al Nike HQ di piazza Gae Aulenti a Milano evento dedicato ai tifosi, con diversi giocatori presenti. Oltre all’allenatore Simone Inzaghi ci saranno i componenti della rosa Kristjan Asllani, Raoul Bellanova, Henrikh Mkhitaryan, André Onana, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Robin Gosens, Nicolò Barella, Dennis Curatolo e Samir Handanovic. Con loro anche le ragazze di Inter Women Martina Brustia, Alice Regazzoli, Tatiana Bonetti, Lorenzo Peretti, Giulia Dragoni ed Elena Belli.

Queste le foto della nuova prima maglia dell’Inter esposta al Nike HQ, fatte dal nostro inviato Roberto Balestracci.