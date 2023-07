Inter su Demiral, ma con alternativa in caso di fumata nera: il nome

L’Inter guarda in casa dell’Atalanta e punta ancora su Merih Demiral, non senza avere già pronta un’alternativa: ecco qual è il nome su cui si punta in caso di fumata nera secondo Alfredo Pedullà.

ALTERNATIVA − L’Inter punta forte su Merih Demiral (vedi QUI), ma avrebbe anche già pronta un’alternativa. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su Twitter, il club nerazzurro continua comunque a ragionare su un’eventuale operazione da imbastire per Trevoh Chalobah, che è sotto contratto con il Chelsea fino al 2028. La prima scelta è perciò Demiral, ma anche l’inglese classe 1999 continua a piacere non poco a Marotta e Ausilio e rappresenta una valida alternativa per l’Inter.