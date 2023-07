Inter, silenzio Manchester United: nessuna offerta per Onana − Sky

L’Inter, fino a questo momento, ha ricevuto dal Manchester United solamente silenzi per André Onana. Il club nerazzurro non lo cede per meno di 50 milioni di euro, ma comunque non è arrivata nessuna offerta. Le ultime di Sky Sport.

ATTESE − Non è arrivata nessuna offerta, almeno fino a questo momento, da parte del Manchester United per André Onana, nonostante il pressing dei giorni scorsi (vedi qui). L’Inter ha una richiesta in ogni caso molto alta, ovvero quella di 50 milioni di euro per il portiere arrivato a parametro zero. Solo in questo caso se ne priverebbe, ma per meno di quella cifra il club nerazzurro non si siederebbe neppure al tavolo delle trattative secondo Sky Sport.