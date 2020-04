Inter, c’è la Juventus su Arthur: Bernardeschi o De Sciglio nell’affare – MD

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, quotidiano catalano, la Juventus sarebbe seriamente interessata ad Arthur Melo del Barcellona. Nei giorni scorsi, il brasiliano aveva chiuso le porte ad un trasferimento all’Inter (QUI le sue parole alla “Gazzetta dello Sport”). I bianconeri cercheranno di inserire contropartite tecniche per agevolare la trattativa

CONCORRENZA – Arthur Melo si candida ad essere uno dei calciatori più ambiti del Barcelona nel prossimo mercato. Il centrocampista brasiliano è stato più volte accostato ad Inter e Tottenham, nell’ambito di operazioni più estese che coinvolgono Lautaro Martinez e Tanguy Ndombele (QUI maggiori dettagli). Ma sulle tracce dell’ex Gremio ci sarebbe anche la Juventus. Lo riporta Mundo Deportivo, sottolineando che il club bianconero “farà tutto il possibile per convincere il calciatore, ma soprattutto il Barça ad impostare una trattativa“. In Catalogna non vedono di buon occhio un trasferimento di Arthur, ecco perché chiedono contropartite tecniche adeguate più un cospicuo conguaglio economico.

BARATTO – L’attuale crisi economica, che ha colpito anche il mondo del pallone, costringe le squadre a calibrare con attenzione il flusso di moneta in questo tipo di operazioni. Sempre secondo il periodico catalano, in settimana sarebbe stato proposto Miralem Pjanic al Barcellona, in cambio di Arthur. Ma il Barcellona avrebbe declinato, preferendo altri calciatori. Nello specifico, si parla di Rodrigo Bentancur, 22 anni, ormai al centro delle gerarchie di Maurizio Sarri. Ma c’è anche Federico Bernardeschi, già accostato alla Juventus nell’ambito dell’affare Ivan Rakitic, poi non andato in porto.

DIFESA – C’è anche qualche nome per il reparto difensivo, che potrebbe fare al caso blaugrana. Si parla di Mattia De Sciglio, ritenuto molto utile per la sua duttilità. Si valutano anche Merih Demiral e Daniele Rugani, ma il grande sogno del Barcellona resta Matthijs de Ligt, che la Juventus difficilmente lascerà partite dopo una sola stagione.

FACILITAZIONI – Infine, Mundo Deportivo ricorda che le agevolazioni fiscali italiane (sui redditi dei calciatori) potrebbero giocare un ruolo chiave nel convincere Arthur (e non solo) a vestirsi di bianconero. Il brasiliano, con la fiducia di Maurizio Sarri, potrebbe dare molto alla manovra della Juventus. Pochi giorni fa aveva declinato, con gentilezza l’offerta dell’Inter, giurando amore al Barcellona. Coi bianconeri interessati possono davvero cambiare le carte in tavola?

Fonte: mundodeportivo.com – Sergi Solé – Gabriel Sans