VIDEO – Sneijder e Alvarez danno spettacolo, rimonta Inter sull’Udinese

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 aprile 2012. Nel recupero di campionato Sneijder e Alvarez danno spettacolo, per una vittoria sull’Udinese ribaltando il risultato.



RIMONTA DI CLASSE – Otto anni fa l’Inter batteva 1-3 l’Udinese nel recupero della trentatreesima giornata di Serie A. Si sarebbe dovuto giocare sabato 14 aprile, ma la tragica scomparsa di Piermario Morosini durante Pescara-Livorno del pomeriggio aveva portato al rinvio dell’intero turno di campionato. Al Friuli padroni di casa sopra al 6′ con una gran conclusione del difensore Danilo, ma la reazione della squadra di Andrea Stramaccioni è favolosa. Wesley Sneijder al 10′ riporta il punteggio in parità, con un sinistro rasoterra dal limite che sorprende il futuro interista Samir Handanovic. Al 28′ grande giocata di Diego Milito, che si porta su di sé tutta la difesa bianconera e serve a Sneijder un assist perfetto per la doppietta in pallonetto. Al 37′ il capolavoro lo fa anche Ricardo Alvarez, che avvia da solo un contropiede e con una finta si presenta davanti al portiere sloveno, battuto col destro che non è nemmeno il suo piede. Successo fondamentale nella rincorsa alla zona Champions League. Di seguito il video di Udinese-Inter dall’account YouTube “Piier DP”.