Inter, attacco incerottato: Ausilio in Qatar! Thuram? C’è concorrenza − CdS

Continuano i guai in attacco per l’Inter. Correa e Lukaku hanno praticamente giocato col contagocce a causa dei continui malanni fisici. A gennaio non è da escludere un colpo in prestito. Intanto Ausilio vola in Qatar dove ci sarà anche Marcus Thuram

ATTACCO COI CEROTTI − È un attacco dell’Inter decisamente incerottato. Oltre a Correa fuori dal Mondiale per il riacutizzarsi del problema al tendine d’Achille (vedi articolo), continua la grana Romelu Lukaku. Il belga non ha praticamente mai visto campo in questa seconda avventura all’Inter. Al Mondiale dovrebbe esserci (vedi articolo) ma l’Inter vorrà capire bene la situazione anche in vista del mercato di gennaio. Le possibilità ovviamente sono poche ma il club si guarderà comunque attorno. Intanto Piero Ausilio volerà in Qatar per una full-immersion sul Mondiale, vedendo partite dal vivo e in tv. Potrebbe inoltre scapparci anche una visita nel ritiro belga. Quanto a Thuram Jr, anche lui sarà in Qatar con la sua Francia. L’Inter lo ha messo nel mirino visto anche il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma occhio alla concorrenza del Bayern Monaco.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno