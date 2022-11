Correa out dal Mondiale: Inzaghi è l’uomo giusto per restituirgli il sorriso – TS

Joaquin Correa è tornato a casa dopo l’esclusione al Mondiale dovuta all’infortunio accusato dal Tucu in queste ore. Infortunio che il numero 11 nerazzurro si porta sulle spalle da qualche partita. Ora tocca a Inzaghi toccare le corde giuste per far tornare il sorriso all’ex Lazio

DELUSIONE – Joaquin Correa non parteciperà ai Mondiali. El Tucu è stato rimandato a casa per l’infortunio. Il risentimento al tendine rotuleo del ginocchio è un problema che accompagna Correa già da qualche settimana. Con l’Inter, infatti, aveva saltato le gare con Sassuolo e Barcellona. Poi ingresso negli ultimi minuti contro la Juventus, 90′ in panchina con il Bologna e ancora pochi minuti con l‘Atalanta. Il numero 11 nerazzurro ora andrà in ferie e l’Inter lo aspetta il 4 dicembre per la partenza per il mini-ritiro a Malta. Lì entrerà in gioco Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, che quest’estate ha posto il veto sulla cessione dell’argentino, dovrà essere bravo a toccare le corde giuste e recuperare il giocatore anche da un punto di vista psicologico.

Fonte: TS – Stefano Pasquino