Ausilio a lavoro per Inzaghi: sul taccuino un esterno che salti l’uomo – TS

CERCASI ESTERNO – Piero Ausilio non smette mai di lavorare. Il DS nerazzurro, anche durante questa sosta per i Mondiali, ha il compito di trovare profili interessanti per l’Inter di Simone Inzaghi. Ausilio vuole regalare al tecnico piacentino un esterno in grado di saltare l’uomo. Questa tipologia di giocatore è assente nella rosa di Inzaghi, e data la situazione legata a Gosens, potrebbe essere il momento giusto per acquistare un profilo di questo tipo. La ricerca verrà fatta sulla fascia sinistra, in quanto a destra Bellanova va verso il riscatto. Dumfries, invece, potrebbe essere il sacrificato nella sessione estiva del calciomercato.

I NOMI – I nomi sul taccuino di Ausilio sono principalmente tre. Il primo è quello di Borna Sosa, giocatore già cercato quest’estate data la possibile partenza di Gosens nelle ultime ore di calciomercato. Ausilio potrà visionarlo dal vivo mercoledì, quando la Croazia farà il suo esordio mondiale contro il Marocco. Lunedì, invece, il DS nerazzurro assisterà a Stati Uniti-Galles, partita nella quale guarderà con attenzione la prestazione di Antonee Robinson, 25enne in forza al Fulham con un contratto in scadenza nel 2024. Infine, Ausilio potrebbe scegliere di andare su un profilo già noto, ovvero di quello di Darko Lazovic, anche lui in scadenza nel 2024. Il giocatore dell’Hellas Verona potrebbe rappresentare un’opportunità low cost nel mercato di gennaio.

Fonte: TS – Stefano Pasquino