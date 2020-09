Inglese sondato dall’Inter per completare il reparto: la situazione oggi – SI

Roberto Inglese Lecce-Parma

Inglese si unisce alla lista dei centravanti presi in considerazione dall’Inter per allungare la panchina. Longari – giornalista di “Sportitalia” – apre un altro scenario di mercato per l’attacco nerazzurro

ACQUISTO DI COMPLETAMENTO – Nuovo nome per il mercato dell’Inter, che è alla ricerca di un quarto attaccante per completare il reparto offensivo. In uscita c’è sempre il classe 2002 Sebastiano Esposito, di cui si attende di conoscere la squadra in cui andrà a giocare in prestito. Tra le squadre interessante, ormai da tempo, c’è il Parma. Forse anche per questo tra i nomi sondati dall’Inter per il ruolo di centravanti vice-Romelu Lukaku c’è anche quello di Roberto Inglese, classe ’91 in forza al Parma rientrato a metà luglio dopo un doppio lungo infortunio. A dare la notizia è Gianluigi Longari, giornalista di “Sportitalia“. Sarà Inglese la quarta punta dell’Inter a disposizione di Antonio Conte? La situazione è in evoluzione, seguiranno aggiornamenti.