Lautaro Martinez, in Argentina sicuri: agenti a Barcellona per portarlo via dall’Inter

Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è ancora oggi l’ossessione del Barcellona sul mercato. In Argentina – precisamente l’emittente TyC Sports – si insiste sull’operazione che porterebbe il connazionale numero 10 dell’Inter in Spagna

INCONTRO PER CAPIRSI – In Argentina sono ancora convinti che Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Per trasferirsi in Spagna. La meta “prescelta” è sempre quella di Barcellona, nonostante quanto stia succedendo in questi giorni. Gli agenti di Lautaro Martinez si sono recati proprio a Barcellona per incontrare la dirigenza blaugrana in modo da capire come impostare il trasferimento dell’attaccante argentino nella Liga. I due procuratori, Beto Yaqué e Roly Zarate, cercheranno di ottenere una buona offerta da parte del Barcellona. Poi la comunicheranno all’Inter per provare a completare il trasferimento. Per completezza d’informazione, questo scenario è ancora tutto da dimostrare. Anche perché l’Inter ha ribadito che il numero 10 argentino non è più sul mercato essendo già scaduta la sua clausola rescissoria. Servirebbe una proposta “extra budget” al momento complicata per il Barcellona. Si attendono conferme o smentite dall’Italia.