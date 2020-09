Agoumé via ma non a Crotone: l’Inter tratta...

Agoumé via ma non a Crotone: l’Inter tratta con un altro club di Serie A – Sky

Condividi questo articolo

Lucien Agoumé Inter

Agoumé nelle prossime ore potrebbe già lasciare il ritiro dell’Inter per unirsi al suo nuovo club. Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” – sul proprio sito assicura che il centrocampista francese è in procinto di firmare in prestito con un’altra squadra di Serie A

ESPERIENZA IN PRESTITO – Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza del Crotone prima della frenata (vedi articolo), ma il futuro di Lucien Agoumé ora sembra davvero altrove. Il centrocampista francese classe 2002 è sempre più vicino ad approdare allo Spezia, neo promosso in Serie A. Le due società in queste ore stanno trattando il suo passaggio in bianconero con la formula del prestito secco. Dopo la prima annata nerazzurra tra Primavera e Prima Squadra, dove Antonio Conte gli ha dato fiducia per qualche spezzone, nella stagione che sta per iniziare Agoumé cerca continuità. E il tecnico Vincenzo Italiano è pronto a puntare sul 18enne francese, impostandogli il progetto tecnico intorno. A breve Agoumé dovrebbe diventare bianconero.