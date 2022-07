IN – Pirola alla Salernitana, cambia la formula! Ma prima rinnova con l’Inter

Lorenzo Pirola dopo aver conquistato la promozione in Serie A con il Monza, è pronto a restare nel massimo campionato ma con la maglia della Salernitana. Prima di ufficializzare il suo trasferimento, però, secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, il calciatore rinnoverà i l suo contratto con i nerazzurri.

PRIMA IL RINNOVO – Nuovo salto di qualità importante per Lorenzo Pirola che dopo l’esperienza in Serie B con la maglia del Monza, è pronto a trasferirsi alla Salernitana. Cambia però l’accordo tra i club: sarà un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dell’Inter. Prima del suo trasferimento, però, il difensore rinnoverà il suo contratto con l’Inter – con scadenza al 2025 -, fino al 2027. Già domani il calciatore è atteso in sede per la firma sul contratto.