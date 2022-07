Lukaku, ora per lui c’è solo l’Inter: intenzione chiara per il futuro – Sky

Romelu Lukaku è tornato all’Inter con l’intenzione di restare anche le prossime stagioni. Idea condivisa non solo dall’attaccante belga.

IDEE CHIARA – Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter non è casuale e c’è tutta l’intenzione di voler continuare insieme anche nelle prossime stagioni. L’anno prossimo se ne riparlerà ma l’idea del club e quella del giocatore è quella di continuare insieme. Lukaku è tornato per restare, non ha intenzione di tornare al Chelsea.