Hakimi, mai colloqui ufficiali con l’Arsenal fino ad oggi: la situazione

Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, è stato accostato a top club come l’Arsenal (vedi alcune indiscrezioni): adesso Fabrizio Romano spiega la situazione

TWEET – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tramite il proprio account Twitter, l’Arsenal prenderà un giocatore nel ruolo ricoperto da Achraf Hakimi. Tuttavia i Gunners “non avrebbero mai aperto i colloqui ufficiali” per l’esterno dell’Inter “fino ad oggi. Lamptey non è in cima alla lista. Bellerin lascerà il club“.