Hakimi, l’Inter vuole solo cash! Spunta un nuovo possibile sostituto – SI

Per Hakimi si prospetta un duello tra il PSG e il Chelsea con l’Inter che spera nell’asta internazionale. A “Sportitalia Mercato” il giornalista Pedullà ha fatto il punto della situazione e il nome del sostituto chiesto da Inzaghi.

HAKIMI E LAZZARI – Ecco le parole di Alfredo Pedullà sull’operazione di mercato che vede Achraf Hakimi in uscita dall’Inter e sul suo possibile sostituto: «Bisogna capire se per Hakimi l’Inter accetterà delle contropartite tra i nomi che offre il Chelsea. Non sarà sicuramente Emerson Palmieri, ma potrebbe essere Marcos Alonso (vedi articolo). Col PSG invece non si è parlato di contropartite. L’Inter vorrebbe solo cash. Per il sostituto si fa il nome di Manuel Lazzari che potrebbe essere in uscita dalla Lazio per finanziare l’operazione Filip Kostic. Simone Inzaghi lo vorrebbe, ma va ancora intavolata una trattativa. Stefan Radu invece non è mai stato vicino all’Inter».

NANDEZ – Pedullà ha anche spiegato la situazione di Nahitan Nandez: «L’Inter rimane molto interessata al giocatore del Cagliari, ne ha parlato anche Stefano Capozucca. Il giocatore piace anche alla Lazio e al Leeds United, ma questo è un altro discorso da approfondire».