Silvestri opzione con scambio. Inter, va risolta la grana Nainggolan – SI

Potrebbe esserci un cambio in porta per l’Inter. Secondo quanto riporta Pedullà dagli studi di “Sportitalia Mercato”, la società nerazzurra sarebbe interessata a Silvestri del Verona. Da risolvere anche la complessa situazione di Nainggolan con il Cagliari.

QUALI MOSSE? – Questa l’analisi di Alfredo Pedullà sulle operazioni del mercato dell’Inter: «Potrebbe partire un giro di portieri. Marco Silvestri è un’opzione con Ionut Andrei Radu come contropartita. Ma il portiere del Verona piace anche ad altre società. Poi la vicenda Radja Nainggolan con il Cagliari non è stata ancora chiarita. Non siamo in dirittura d’arrivo. Stefano Capozucca ha spiegato i costi dell’operazione, bisogna aspettare. Su Emerson Palmieri, altro obiettivo dell’Inter per la fascia sinistra, c’è anche il Napoli su richiesta diretta di Luciano Spalletti che l’ha già allenato alla Roma».