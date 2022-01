Gosens, priorità è unirsi all’Inter! Il club nerazzurro vuole chiudere presto

Gosens approva la pista Inter. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, l’esterno dell’Atalanta preferisce i nerazzurri al Newcastle. Le trattative procedono con nuovi incontri nella giornata odierna

TRATTATIVE CONTINUE – Robin Gosens e l’Inter si avvicinano sempre di più. Come ribadito da Fabrizio Romano, l’esterno dell’Atalanta ha scelto il club nerazzurro: «La priorità di Gosens è quella di unirsi all’Inter al posto del Newcastle. Trattative in corso. L’Inter è in trattative avanzate con l’Atalanta per completare l’accordo il prima possibile. I nuovi contatti avranno luogo più avanti nella giornata di oggi».