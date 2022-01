Jacobelli: «Inter, Gosens pronto per marzo! Bisogna capire solo una cosa»

L’Inter sta cercando di rinforzare la rosa di Inzaghi in vista della Champions League e della volata scudetto. I nomi caldi sono Caicedo e Gosens (QUI le ultime). Xavier Jacobelli – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, commenta proprio i rumors sull’esterno sinistro dell’Atalanta

RINFORZI – L’Inter sta cercando di puntellare la rosa di Simone Inzaghi in vista del Liverpool e della volata finale in Serie A. Xavier Jacobelli commenta le voci di mercato su Robin Gosens: «La capolista è più che mai intenzionata a rafforzare il proprio primato in campionato prima di ritornare in Champions League, dove affronterà un Liverpool temibilissimo. Le prospettive della società sono soddisfacenti, Gosens sarà pronto per marzo, bisogna capire il valore del cartellino che darà l’Atalanta, sempre molto ostica nel poter cedere i propri giocatori».