Barzaghi: «Inter, ecco come nasce l’idea Caicedo! Necessario uno sforzo»

L’Inter si sta muovendo sul mercato per realizzare un colpo in attacco e uno sulle corsie esterne, con i nomi di Caicedo e Gosens in prima linea (QUI le ultime). Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, spiega come nasce la trattativa per l’attaccante

RINFORZO OFFENSIVO – L’Inter dopo la sosta incontrerà Milan e Napoli in campionato, la Roma in Coppa Italia e il Liverpool in Champions League. Matteo Barzaghi spiega come nasce l’esigenza di prendere una punta in più: «Alexis Sanchez sai sempre come sta quando parte ma non sai mai com’è quando ritorna. Noi adesso scherziamo, il cileno è un giocatore di qualità ma spesso dopo la Nazionale torna con qualche problemino. E’ successo a settembre e ottobre 2019, poi a ottobre e novembre 2020, luglio, ottobre e novembre 2021. Quando ritorna fa sempre un po’ fatica a rimettersi al pari perché è un giocatore molto dinamico, ha un tipo di gioco dispendioso quindi subisce sempre traumi che lo costringono a stare fuori. Per cui l’Inter, sapendo questo e sapendo che torna a sole 24 ore di distanza dalla sfida con il Milan, ha pensato che forse una punta in più può servire».

PRIMO NOME E ALTERNATIVA – Il primo nome sulla lista dell’Inter è quello di un vecchia conosce di Simone Inzaghi: «È stato questo il ragionamento che ha portato la dirigenza a pensare a una soluzione immediata, anche solo per sei mesi. Felipe Caicedo è il primo nome sulla lista, soluzione ideale perché Inzaghi lo conosce, può partire dalla panchina e spesso risolve le partite. Se si trova la quadra con il Genoa e con lui, che guadagna molto e probabilmente dovrà fare uno sforzo, la trattativa potrà concludersi. In alternativa c’è quell’Eddie Salcedo che è un giovane interessante e potrebbe rientrare come quarta punta».