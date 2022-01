Gosens non mollato dall’Inter. L’Atalanta tiene duro su un’offerta estera – Sky

Gosens non gioca dal 29 settembre per una serie di problemi muscolari, e non lo farà nemmeno domenica. L’esterno dell’Atalanta, però, resta nel mirino dell’Inter e il fatto che i bergamaschi non vogliano venderlo a gennaio (nonostante un’offerta) è un vantaggio. Ne parla Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

INTERESSE RESPINTO – Per Robin Gosens ci ha provato in questo mercato di gennaio il Newcastle United del fondo PIF. Gli inglesi hanno però trovato la porta chiusa: l’Atalanta non vuole venderlo adesso. I bergamaschi aspetteranno il recupero del tedesco, per riaverlo al meglio come negli ultimi anni. Per Sky Sport l’Inter continua a monitorare Gosens e lo tiene come obiettivo per la prossima stagione.