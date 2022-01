Sensi alla Sampdoria? L’Inter non lo sostituirebbe. Vecino doppia ipotesi – SI

Si è parlato in serata di Sensi come obiettivo della Sampdoria (vedi articolo). In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, il giornalista Pedullà ritiene che l’Inter in caso di cessione non lo sostituirebbe, mentre per Vecino c’è una doppia possibilità.

TUTTO REALE – Alfredo Pedullà conferma le voci: «Per Stefano Sensi è vero che la Sampdoria sta spingendo, sarà il giocatore a scegliere se andare o meno. L’Inter non sarebbe orientata a sostituirlo. Per Matias Vecino non ha delle proposte se non quella della Lazio, ma se uscisse Sensi non uscirebbe Vecino. La Lazio ci sta pensando, se non arriveranno altre cose, anche a parametro zero».