Pedullà: «Dybala-Inter, ho controindicazioni. Ma gran rapporto con Marotta»

Si è parlato molto in giornata della questione Dybala col possibile interesse di Marotta per portarlo via a parametro zero dalla Juventus (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, non è sicuro che l’Inter possa prenderlo ma racconta un retroscena.



VA ALL’INTER? – Alfredo Pedullà mostra i suoi dubbi sulla voce di mercato: «Le mani di Giuseppe Marotta su Paulo Dybala? Mi sembra una parola grossa. Che ci sia un grande rapporto sì: avevamo raccontato la scorsa primavera che Dybala aveva detto a Marotta di avere il piacere di tornare a lavorare con lui. Io ho delle controindicazioni: la prima è che l’Inter ha vinto il Gran Premio dei rinnovi in anticipo, giocando su tutto. Manca soltanto Ivan Perisic, ma Marotta e Piero Ausilio hanno fatto un grandissimo lavoro. Quanto chiede Dybala? Dieci milioni. L’Inter quanto potrebbe dare a Dybala? Otto, con uno sconto, ma allora il monte ingaggi messo in piedi con grande perizia avrebbe di nuovo problemi. E con Lautaro Martinez cosa fai, lo mandi via? L’Inter vuole prendere un grande centravanti di prospettiva come Gianluca Scamacca, per far rifiatare Edin Dzeko. Con Dybala non dovresti tenere Lautaro Martinez, ma mi sento di non escludere nulla».