Sensi, la Sampdoria si inserisce! Primi contatti con l’Inter – Sky

Sensi può lasciare l’Inter in questa sessione di gennaio. Gianluca Di Marzio, dopo le tante voci di giornata, ne ha parlato nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport annunciando come sul centrocampista ci sia forte la Sampdoria del nuovo presidente Lanna.

CESSIONE IMMEDIATA IN VISTA? – Questo l’annuncio da parte di Gianluca Di Marzio: «La Sampdoria è letteralmente scatenata. Vuole Stefano Sensi dell’Inter, che ha trovato poco spazio soprattutto nelle ultime settimane. Ci sono stati i primi contatti sia con l’Inter sia con l’agente del giocatore, sarà il ragazzo a scegliere. Ma la Sampdoria ci sta provando seriamente per Sensi, ovviamente in prestito».