Gosens gioca ma l’Inter non lo blinda: la richiesta per la cessione – CdS

Per Gosens sarà un ultimo mese di calciomercato dove bisognerà capire se nella prossima stagione giocherà nell’Inter o altrove. Dalla Germania il pressing non è scomparso e il Corriere dello Sport aggiorna sulla sua posizione.

IN USCITA, FORSE – L’Inter sta finendo i giocatori “validi” da vendere, dopo le tante cessioni anche di quest’estate, ma ne rimane uno richiesto: Robin Gosens, comunque impegnato nelle amichevoli precampionato da Simone Inzaghi. Il laterale era prima seguito dall’Union Berlino, mentre ora è rimasto solo il Wolfsburg. L’obiettivo è portarlo in Bundesliga, campionato dove curiosamente non ha mai giocato in carriera pur essendo tedesco. La richiesta fatta dall’Inter per Gosens è di diciotto milioni di euro, come riporta il Corriere dello Sport, con le discussioni che proseguono senza che per ora sia arrivata l’offerta giusta. Dovesse andare via, già pronto il sostituto: Carlos Augusto. Sul laterale c’è ora la concorrenza della Juventus, ma l’Inter non l’ha mollato e attende di capire il futuro di Gosens.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno