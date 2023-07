Gosens ambito da 2 club di Bundesliga, ma con l’Inter è bivio − SI

Robin Gosens è in uscita dall’Inter, ma la situazione ad oggi è bloccata. I due club di Bundesliga interessati non riescono ad accontentare il club

BIVIO − Gosens è in uscita. Sul laterale tedesco il Wolfsburg e l’Union Berlino. I due club di Bundesliga ad oggi però hanno mostrato interesse, ma nessun affondo concreto e reale nei confronti dell’Inter. Il club nerazzurro vorrebbe 15 milioni di euro senza obbligo e diritto di riscatto. Ma al momento c’è un bivio. Come riferisce Alfredo Pedullà, in collegamento a Sportitalia Mercato, l’Inter non tirerà troppo la corda anche perché apprezza lo stesso Gosens. In caso di addio registrato il solito interesse per Carlos Augusto.