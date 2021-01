Gomez, la Juventus sfida l’Inter per il Papu:...

Gomez, la Juventus sfida l’Inter per il Papu: proposto scambio all’Atalanta

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez andrà via dall’Atalanta e non è stato convocato nemmeno per la partita di oggi contro il Sassuolo. Secondo Paolo Paganini di Rai Sport, oltre all’Inter, sul Papu c’è anche la Juventus che ha offerto uno scambio ai bergamaschi.

TENTATIVO DI SORPASSO – C’è anche la Juventus nella corsa ad Alejandro Gomez. Lo riporta il giornalista Rai Paolo Paganini, che nel corso di “Dribbling” ha parlato di inserimento dei bianconeri con l’obiettivo di superare le concorrenti, fra cui l’Inter. L’offerta recapitata all’Atalanta vede uno scambio con Federico Bernardeschi, che sotto la gestione Andrea Pirlo è finito indietro nelle gerarchie. C’è un ostacolo: l’ingaggio. Il Papu prende tre milioni e mezzo netti, l’ex Fiorentina un milione in più. Tuttavia, per Paganini, i buoni rapporti fra le due squadre potrebbero portare a una soluzione per il trasferimento immediato di Gomez a Torino.