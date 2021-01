L’Inter col Crotone subito messa alla prova su una fase, ecco quale

Brozovic-Barella – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Crotone è una partita che non va sottovalutata. I nerazzurri saranno messi alla prova soprattutto in una fase, che nell’anno ha mostrato parecchie crepe.

FASE DELICATA – Il Crotone non è certamente la miglior squadra della Serie A, ma non per questo l’Inter può permettersi di sottovalutare il primo impegno del 2021. Anche perché gli uomini di Stroppa possono andare a colpire i nerazzurri proprio nella fase di gioco in cui hanno avuto più difficoltà in questi primi mesi. Vale a dire la transizione difensiva.

ATTACCO VERTICALE – L’idea di gioco di Stroppa si basa proprio sulla verticalità. Il Crotone abbassa le sue linee per avere spazi in cui correre, poi col possesso tra difensori e portiere cerca la zona migliore per ripartire. A quel punto la squadra sfrutta uno dei tanti elementi che si esaltano negli spazi. L’Inter è avvisata.

ATTENZIONE ALLA TRANSIZIONE – I nerazzurri in questa prima parte di stagione hanno spesso mostrato problemi proprio a coprire queste ripartenze. Già dalla prima del 2021 serviranno coperture preventive, attenzione agli spazi lasciati alle proprie spalle e capacità di coprire le corse verticali degli avversari. Palla al piede o meno. Un test, mascherato da partita semplice.