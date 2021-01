Aureliano arbitro di Inter-Crotone: oggi debutto assoluto

Condividi questo articolo

Photo 203413950

Aureliano sarà l’arbitro di Inter-Crotone, partita della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Bologna, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Bentegodi.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Crotone sarà l’undicesima partita per Gianluca Aureliano come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara bolognese in questa Serie A ha diretto due sfide, tutte con vittorie esterne: lo 0-3 dello Spezia a Benevento il 7 novembre e l’1-3 dell’Udinese contro la Lazio il 29 novembre (anch’essa alle ore 12.30, come oggi). Coi calabresi ha invece dieci incroci: cinque vittorie, due pareggi (uno diventato sconfitta ai rigori) e tre KO fra Serie B e Coppa Italia. Quella di oggi, per Aureliano, sarà la tredicesima presenza nel massimo campionato.