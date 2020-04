Godin-Inter lontani? Spunta Mourinho. Il Tottenham spinge: ecco le cifre

Godin non ha avuto l’impatto sperato con la maglia dell’Inter. Il difensore non sta rendendo al meglio nella difesa a tre di Antonio Conte e si moltiplicano i rumors di mercato. Secondo quanto riporta Todo Fichajes, il difensore è finito nel mirino del Tottenham di Mourinho

FUTURO IN PREMIER? – Diego Godin è al centro del mercato in vista della prossima stagione. Il difensore è dato in uscita dall’Inter dopo le difficoltà in nerazzurro e agli ordini di Antonio Conte. Dopo i rumors sull’Atletico Madrid degli scorsi giorni (qui i dettagli), occhio al pressing del Tottenham di José Mourinho. Il tecnico voleva il centrale già ai tempi del Manchester United. Ora l’affare potrebbe concretizzarsi per circa 9 milioni di euro.