Godin-Simeone, contatti continui: chiesto il ritorno! Atletico Madrid-Inter…

Godin ha scritto la storia dell’Atletico Madrid agli ordini di Simeone. Secondo quanto riportato in giornata da Todo Fichajes, i contatti tra il difensore e il suo ex tecnico sarebbero continui. Occhio ai possibili risvolti sul mercato per Atletico Madrid e Inter

POSSIBILE RITORNO – Dopo una stagione difficile e l’adattamento complicato alla difesa a tre, Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter. Il centrale, in particolare, ha mantenuto ottimi rapporto con Diego Simeone. I contatti tra i due non si sono interrotti: secondo le ricostruzioni dalla Spagna, il tecnico avrebbe chiesto al suo club il ritorno del centrale. Il Flaco ha un contratto con l’Inter fino al 2022, potrebbe tornare all’Atletico Madrid per 1-2 anni. Il tecnico ha in mente le stesse operazioni effettuate per Filipe Luis e Diego Costa. Vedremo se a questa notizia, seguiranno sviluppi concreti nelle prossime settimane.