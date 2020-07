Giulini: “Nainggolan resta a Cagliari? Non rispondo. Ecco da cosa dipende”

Giulini ha parlato del futuro di Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter, ai microfoni di SkySport. Il Presidente del Cagliari sottolinea le possibilità che il belga resti in Sardegna in caso di piazzamento molto alto in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni

FUTURO INCERTO – Tommaso Giulini soddisfatto del Cagliari e occhio al futuro del Ninja: «4o punti? Ogni anno vengo a parlare quando arriviamo a questo traguardo. Ci arriviamo con diverse giornate d’anticipo e nonostante le tante assenze. Stiamo andando avanti sempre con gli stessi calciatori da diverse giornate – dice Giulini -. Nainggolan resta? Il primo regalo che vorrei fare ai tifosi è riaprire gli stadi. E’ arrivato il momento di pensarci, almeno con una capienza ragionevole. Andare avanti fino ad agosto senza pubblico sarebbe drammatico. Il nostro mercato passa da quello che saremo capaci di fare nelle ultime 7 partite. Oggi non sono in grado di rispondere, ma più saremo in alto in classifica più faremo un mercato importante».