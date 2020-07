Nainggolan: “Futuro all’Inter? Non ho preferenze. Mi voglio divertire!”

Nainggolan ha parlato del suo futuro dopo il pareggio odierno tra Fiorentina e Cagliari. Il centrocampista belga non si sbilancia tra la permanenza a Cagliari (qui le parole di Giulini) o il ritorno all’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport

NESSUNA PREFERENZA – Radja Nainggolan non si sbilancia sul suo futuro: «Risultato giusto? Pareggio giusto, si. Loro hanno avuto una grande occasione e anche noi. Noi abbiamo avuto occasioni da gol chiare: la squadra a segnare per prima avrebbe vinto la partita. Cerchiamo di migliorare la classifica fino alla fine – dice Nainggolan -. In questo momento non bisogna guardare la squadra più forte, ma chi regge di più fisicamente. Futuro a Napoli, Fiorentina o Inter? Ogni anno parlano sempre di me. Io ho sempre preso tutto con serenità. Mi sto divertendo di nuovo a giocare a pallone, ora penso a questa squadra. Non ho preferenze, mi voglio divertire! Non sarebbe male giocare con Ribery? E’ sempre bello se si gioca con i campioni».