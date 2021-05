Giroud, possibile approdo in Italia: lo vuole un club (ma non è l’Inter)

Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, Olivier Giroud potrebbe approdare in Italia, a parametro zero, nel corso della prossima sessione di calciomercato. C’è una squadra del nostro campionato sul francese, ma non è l’Inter

OBIETTIVO – Olivier Giroud potrebbe approdare al Milan, a parametro zero, alla fine della stagione. Secondo “Sport Mediaset”, nonostante i rossoneri debbano ancora capire in quale competizione europea giocheranno l’anno prossimo, la strategia di mercato è già chiara: largo ai giovani, con qualche elemento di grande esperienza. Per questo motivo, nel mirino è finito anche il centravanti francese, che a fine stagione si libererà dal Chelsea a parametro zero.

PISTA MORTA – “Sport Mediaset” sottolinea che Giroud è ritenuto un elemento di grande affidabilità dal Milan. L’ex Montpellier, che in stagione ha collezionato 24 presenze e 11 gol, dovrebbe sostituire Mario Mandzukic come centravanti d’esperienza. Il croato non è riuscito ad incidere come Pioli si aspettava. Giroud era stato accostato anche all’Inter in più di un’occasione (vedi articolo).