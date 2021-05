Biasin: «Inter, mancano 70 milioni dai biglietti non venduti»

PROBLEMA STADI CHIUSI − Fabrizio Biasin ritiene che la crisi finanziaria dell’ Inter dipenda anche dal mancato introito relativo ai biglietti non staccati. Questo il post sul suo profilo ufficiale di Twitter: «L’Inter, solo di biglietti non staccati, in questa stagione ha perso una cifra vicina ai 70 milioni. Ha un monte ingaggi di circa 149 milioni. Questo discorso, in proporzione, vale per tutti i club. Quando li massacriamo perché “non sanno gestire” pensiamo anche a queste cose».

