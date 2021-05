Gasperini su Juventus-Inter: «Alcune partite sono meno fortunate di altre»

VELENI – Gli episodi arbitrali di Juventus-Inter continuano a far discutere anche dopo diversi giorni. Gianpaolo Calvarese e Massimiliano Irrati hanno confezionato una prestazione da brividi ( vedi articolo ). Ne ha parlato anche il tecnico dell’ Atalanta , Gian Piero Gasperin i, in conferenza stampa pre finale di Coppa Italia : «Ogni tanto ci sono delle settimane meno fortunate di altre. Nell’ultima ci sono stati episodi dubbi con tante polemiche. Io ho preso l’abitudine di azzerare tutto e di ripartire. Spero che domani sia una partita priva di episodi polemici, per noi ma anche per gli arbitri stessi».

