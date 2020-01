Giroud-Inter, la pista tramonta: c’è un messaggio che lo testimonia

Giroud si allontana a sorpresa dall’Inter. L’attaccante francese, nelle ultime ore, è stato dato vicino al Tottenham (vedi articolo), con i nerazzurri che avrebbero deciso di chiudere il mercato in entrata. Il suo intermediario Vincenzo Morabito fa intendere che l’affare sia saltato.

NON SI FA? – Nelle scorse settimane l’agente Vincenzo Morabito era stato in sede all’Inter, assieme a Matteo Materazzi e Luca Antonini, per trattare Olivier Giroud. I tre sono gli intermediari dell’attaccante francese, in uscita dal Chelsea, ma ora sembra proprio che il trasferimento non si farà. Morabito, attraverso il suo profilo Facebook, commenta una voce dall’Inghilterra sul Tottenham con un messaggio che lascia poco spazio all’interpretazione: “Bye bye Inter”. Il nome di Giroud è quindi da dimenticare?