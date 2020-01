Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 29 gennaio 2020

Terzultimo giorno di calciomercato in Serie A: si è completato il colpo più importante, quello di Eriksen all’Inter, ma ce ne sono altri in corso. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter, colpo a sensazione di fine mercato (vedi articolo). Non solo: ufficiali le cessioni di Matteo Politano al Napoli e Gabigol al Flamengo. Bloccato Matias Vecino, possibile non ci siano nuovi acquisti con la pista Olivier Giroud che sembra sfumare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

È stato il martedì degli affari saltati in casa Juventus. Non si farà più lo scambio con il PSG riguardante Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa, così come si è improvvisamente bloccato il passaggio di Marko Pjaca al Cagliari. Presumibile che sia tutto finito qui.

CALCIOMERCATO LAZIO

Ultima settimana di grande tranquillità per la Lazio. Come noto ormai da diverso tempo i biancocelesti non opereranno sicuramente in entrata, ed è presumibile che restino così anche in uscita nonostante qualche esubero.

CALCIOMERCATO MILAN

Per Suso, anche stasera in panchina, il Siviglia migliora la proposta: possibile che il trasferimento si concretizzi a breve. Il Tottenham pressa per Krzysztof Piatek, ma senza l’offerta giusta, in entrata continuano le voci su Florentino Luis del Benfica.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Le news di serata parlano di un accordo molto vicino per Andrea Petagna: potrebbe essere lui il colpo conclusivo del mercato del Napoli. Voci anche su Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan, complici i problemi di Faouzi Ghoulam.

CALCIOMERCATO ROMA

È arrivato Gonzalo Villar, che oggi svolgerà le visite mediche con la Roma, e si è sbloccato pure Carles Pérez dal Barcellona. Il terzo portiere Daniel Fuzato sta per andare in prestito al Vitoria FC in Portogallo, al suo posto dal Cagliari dovrebbe arrivare Rafael de Andrade.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Cagliari ha chiuso un gran colpo, prendendo Gaston Pereiro dal PSV Eindhoven che sarà in Italia oggi. I sardi hanno ricevuto una proposta dalla SPAL per il centrocampista Lucas Castro, così come dal West Ham per Nahitan Nandez. L’Atalanta riporta in Italia Raoul Bellanova, ex Primavera del Milan, e chiude anche per il difensore croato classe 2000 Bosko Sutalo. Il Genoa prosegue sulla strada dei ritorni, soffiando alla SPAL Iago Falque, il Parma rinnova con Bruno Alves e oltre a Ionut Andrei Radu dai rossoblù (via Inter) valuta per la porta Joe Hart ed Emiliano Viviano. Nicholas Opoku passa dall’Udinese all’Amiens, il Lecce ha prestato Davide Riccardi al Venezia e il Verona ha fatto lo stesso con Alessandro Crescenzi alla Cremonese.