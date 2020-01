Pedullà: “Comunicazione Inter a Giroud. Vecino, offerta non seria. Allan…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia fa il punto sul mercato dell’Inter dopo l’arrivo di Eriksen. Rischia di saltare l’arrivo di una punta ma anche la partenza di Vecino. Giroud avvisato

ULTIME OPERAZIONI – Per Alfredo Pedullà c’è il serio rischio che il mercato nerazzurro sia già finito: «L’Inter sta facendo delle valutazioni per l’attacco e non è detto che possano portare a un nuovo attaccante. Anzi, non è più scontato che possa arrivare un’altra punta, anche se non si può escludere. Oggi è stata una giornata di stand-by. C’è stato un contatto tra Inter e Olivier Giroud (Chelsea), a cui ha comunicato che il mercato è in fase di calma piatta: l’Inter sta valutando se prendere o meno l’attaccante. Il Napoli non molla ancora Fernando Llorente e in quel caso l’Inter può restare con il quartetto attuale. Non è una decisione definitiva ma di oggi, con Giroud si riaggiorneranno domani. L’Inter ci ha provato per Allan, ma a gennaio non ci sono grandissimi margini con il Napoli: può partire in estate. Per Matias Vecino la trattativa si è bloccata perché l’Everton non ha mai offerto una cifra seria tale da convincere l’Inter. L’offerta di 14 milioni di euro più bonus non è stata presa in considerazione, adesso è facile che resti all’Inter».