Ginter, obiettivo a parametro zero per l’Inter. Secondo acquisto estivo?

Ginter è un obiettivo concreto per l’Inter in estate. Il difensore tedesco è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e ha già dichiarato di voler cambiare aria (vedi articolo)

ALTRO PARAMETRO ZERO − Matthias Ginter è finito nel mirino dell’Inter. Il difensore tedesco, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 dal Borussia Monchengladbach, ha deciso di lasciare il club dopo cinque anni. I nerazzurri, dopo il colpo Hakan Calhanoglu in estate e quello imminente chiamato André Onana, vogliono regalarsi un altro parametro zero. Ginter, campione del Mondo con la Germania nel 2014 (vedi scheda), è seguito anche da altre squadre (vedi articolo). Come riporta Alessandro Sugoni di Sky Sport, L’Inter però ha già avviato i contatti con l’agente del giocatore Gordon Stipic, procuratore dello stesso Calhanoglu.