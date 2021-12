Zhang smentisce voci su cessione Inter ma intanto vola negli USA − SM

Zhang, nonostante le smentite sulla possibile cessione dell’Inter, è volato direttamente negli USA, a Los Angeles, per trattare. Spicca un imprenditore alla guida di un gruppo che si occupa di salute, tra cliniche e case di cura

TRASFERTA AMERICANA − Zhang smentisce e intanto vola a Los Angeles per trattare. È questo il nuovo scenario in casa Inter, già trattato in mattinata dal CdS (vedi articolo), e ripreso da Sport Mediaset. Il futuro societario nerazzurro è in bilico con i Suning che potrebbero cedere definitivamente il club. Negli ultimi giorni, i patron dell’Inter hanno parlato con il fondo saudita Pif per una cessione intorno ai 900 milioni di euro. La famiglia Zhang però si sta guardando attorno e lo stesso Steven Zhang è sceso in campo volando verso Los Angeles per trattare con altri imprenditori. L’indiziato numero uno è Daniel E.Straus, un uomo d’affari americano alla guida di un gruppo che si occupa di salute, tra cliniche e case di cura. L’obiettivo dell’imprenditore è quello di allargare i propri orizzonti anche nel settore sportivo.