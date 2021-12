Digne all’Inter, c’è da battere una concorrente agguerrita. Ipotesi Villar

Digne è il principale nome nel mercato invernale per l’Inter. L’esterno francese in uscita dall’Everton interessa ai nerazzurri per rafforzare l’out di sinistra. C’è un concorrente forte da battere. Da non scartare poi l’ipotesi Villar

DIGNE − Oltre alla questione societaria (vedi articolo), in casa Inter si lavora anche sul mercato di gennaio. Nel mirino dei dirigenti nerazzurri è finito Lucas Digne, laterale mancino in forza all’Everton (vedi profilo). L’ex Roma, ormai in esubero con Rafa Benitez, è in uscita dai Toffees. Oltre all’Inter, c’è la concorrenza agguerrita del Chelsea orfana per tutta la stagione del terzino sinistro Ben Chilwell.

VILLAR − Al momento, la pista Gonzalo Villar è soltanto un’ipotesi per l’Inter. Come riporta Sport Mediaset, l’idea dei nerazzurri è quella di scambiarlo con Matias Vecino. L’uruguaiano reclama spazio e continuità, due fattori che all’Inter ha trovato certamente poco (388′ complessivi). Non è da meno il centrocampista spagnolo, che con Jose Mourinho ha messo nelle gambe solamente 204 minuti tra tutte le competizioni.