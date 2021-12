Ginter annuncia: lascia il Borussia Monchengladbach. Nome per l’Inter

Ginter annuncia: sarà un parametro zero per l’estate del 2022. Il difensore del Borussia Monchengladbach, più volte accostato all’Inter nelle scorse settimane (vedi articolo), fa capire che ha già scelto la sua prossima destinazione.

IL SALUTO – Matthias Ginter si svincola fra sei mesi, ma non lascia a gennaio. Il difensore tedesco, segnalato come nome per l’Inter a zero, annuncia tramite Instagram: “Dopo molte discussioni, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo cinque ottimi anni al Borussia Monchengladbach è molto difficile per me fare questo passo, ma ho deciso di intraprendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al club e lo avrò sempre nel cuore, come i tifosi. Ora però testa alla seconda metà della stagione: chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere gli obiettivi possibili”.