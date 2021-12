Ginter a parametro zero per l’Inter? Tre club sul prossimo svincolato – Sky

Stasera Ginter ha ufficializzato il suo svincolo a parametro zero dal Borussia Monchengladbach (vedi articolo). Secondo Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, l’opzione Inter è reale ma ci sono anche altri club sul tedesco.

CORSA A ZERO – Matthias Ginter diventerà un nome per il mercato del 2022 a livello internazionale. Da oggi è certo che il difensore tedesco, classe ’94, lascerà il Borussia Monchengladbach al termine del suo contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Secondo Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, l’Inter lo sta valutando come possibile colpo per la prossima stagione. Sarebbe il secondo parametro zero, dopo André Onana che sarà chiuso a breve. Su Ginter ci sono tre club da altrettante nazioni.