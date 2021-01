Gervinho, il Parma prende posizione dopo le voci sull’Inter – SI

Gervinho sarebbe uno dei nomi in orbita Inter per gennaio, vista la sua situazione del Parma. Il direttore sportivo gialloblù, Marcello Carli, ha risposto durante “Sportitalia Mercato” su come sarà gestito l’attaccante ivoriano.

TUTTO BLOCCATO? – Gervinho è uno dei nomi più discussi in questo inizio di calciomercato. Sull’attaccante ivoriano risulta esserci l’Inter, nel caso in cui dovesse cercare una quarta punta con la cessione di Andrea Pinamonti. Tuttavia Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, smentisce che sia in corso qualche trattativa: a “Sportitalia Mercato” ha dichiarato che di proposte non ce ne sono e che il giocatore non partirà. Solo pretattica oppure Gervinho è stato blindato in maniera definitiva?