Eriksen, l’Inter non ha sentori di offerta. Sull’attaccante scelta presa – SI

Eriksen – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Eriksen è in uscita dall’Inter, ma non è così certo che possa andare via a gennaio. Secondo Paolo Bargiggia, che ne ha parlato nel corso di “Sportitalia Mercato”, alcune piste sul danese sono da escludere. E sull’attaccante la decisione è presa, ma rimandata.

COME SI EVOLVE? – Questa la situazione del mercato nerazzurro, secondo Paolo Bargiggia: «Intanto l’Inter praticamente non ha sentore di nessuna proposta per Christian Eriksen. C’è ogni giorno il tam tam della triangolazione Eriksen al Tottenham, Dele Alli al PSG e Leandro Paredes all’Inter: non risulta. L’Inter deciderà se fare l’attaccante dopo la partita di mercoledì in Coppa Italia: se dovesse uscire potrebbe anche restare così. Ma a quel punto, un po’ a sorpresa, non darebbe Andrea Pinamonti al Benevento, che mi dice l’Inter dà solo in prestito e c’è anche una proposta dell’Eintracht Francoforte. Se dovesse uscire dalla Coppa Italia potrebbe non andare su un attaccante, stanno valutando e vogliono vedere. In mano avrebbero Éder Citadin Martins di rientro o Graziano Pellè, ma sono tutte cose limitate al finale di stagione».