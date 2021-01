Pedullà: “A Conte all’Inter resta soltanto una cosa. Non gli diano acquisti!”

Alfredo Pedullà

Pedullà ha parlato della posizione di Conte nel corso di “Sportitalia Mercato”. Per il giornalista il tecnico dell’Inter, in questa stagione, deve assolutamente riuscire a conquistare un trofeo, a prescindere dalla situazione economica di cui si parla in questi giorni.

OBBLIGO DI SUCCESSO – Così Alfredo Pedullà: «Antonio Conte è un grande allenatore. All’Inter gli resta solo una cosa: vincere. Uscire dall’Europa è una cosa inammissibile: se vince lo scudetto la stagione prende una piega giusta. Ma, dal mio punto di vista, non dovrebbero dargli neanche acquisti: basta. Prima stagione? Fallimentare assolutamente no, ma se mi elencano i secondi posti io dico che il punto dalla Juventus non conta, perché la Juventus aveva smesso di giocare. Mi sarei aspettato l’Europa League. Io mi sarei pure sbagliato, ma faccio anche una valutazione su quanto uno spende e quanto rende».