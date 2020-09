Genoa, ufficiali due acquisti sulle fasce. No Candreva? Il cerchio si stringe

Antonio Candreva

Il Genoa oggi ha ufficializzato ben due acquisti per rinforzare le fasce. Di recente il club rosso-blu si era interessato ad Antonio Candreva, pista che a questo punto sembrerebbe essere sfumata. Al momento restano solo altre due opzioni in Serie A.

IL CERCHIO SI STRINGE – Il Genoa in mattinata ha ufficializzato gli acquisti in prestito di Marko Pjaca e Davide Zappacosta, rispettivamente da Juventus e Chelsea. Due acquisti per rinforzare le fasce, e che dunque escluderebbero un possibile arrivo di Antonio Candreva dall’Inter. Il calciatore di recente era stato accostato al club rosso-blu, che a questo punto sembrerebbe aver chiuso i dialoghi. Restano due altre due opzioni per l’esterno ex Lazio: la Sampdoria è sicuramente tra le squadre che più hanno dimostrato interesse in questo momento. Con loro anche la Fiorentina, così come riportato ieri da Sky Sport (vedi articolo).