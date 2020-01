Galante: “Politano ottimo per la Roma. Su Eriksen all’Inter…”

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha commentato le ultime trattative in casa nerazzurra. Ecco le sue parole su Politano ed Eriksen, ai microfoni di “TMW Radio”.

POLITANO-SPINAZZOLA – Nello scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, l’ex difensore Fabio Galante è convinto che sia Inter sia Roma ne guadagneranno. Ecco il suo commento: «Sono due giocatori molto forti. Con Matteo ci ho parlato prima dell’Atalanta e l’ho visto tante volte, sono sicuro che la Roma prende un grandissimo calciatore. Conosco meno Spinazzola, ma è un giocatore di gamba che andrà benissimo per Antonio Conte. Politano può giocare in questo tipo di club, ha tutte le qualità, lo ha dimostrato. La piazza di Roma ti trascina e per un calciatore penso sia molto bello giocare lì, sia nella Roma che nella Lazio. Ha fatto un’ottima scelta, si troverà molto bene anche con il gioco che fa Fonseca. Per caratteristiche è diverso da Zaniolo, ma dimostrerà di essere all’altezza».

ERIKSEN – Infine, Galante commenta anche il possibile arrivo di Christian Eriksen all’Inter (ultimo aggiornamento), un colpo che aumenterebbe esponenzialmente il potenziale della rosa di Conte. Queste le sue parole: «Se dovesse arrivare Eriksen, alzerebbe ancora di più il livello della squadra dell’Inter. Se vuoi diventare una squadra fortissima, devi prendere questi giocatori qua. Siamo poco abituati a gennaio a vedere questi tipi di colpi, ma se dovesse arrivare Eriksen, è un grande acquisto».