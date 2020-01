Lazaro in partenza, ma niente addio. Via dall’Inter...

Lazaro in partenza, ma niente addio. Via dall’Inter solo in prestito: le ultime

Lazaro è in uscita dall’Inter nel mercato di gennaio. L’esterno non è riuscito a imporsi nelle gerarchie di Antonio Conte e con ogni probabilità sarà ceduto, ma solo in prestito. Di seguito le ultime novità sul futuro del calciatore dopo l’incontro con l’agente

PARTENZA TEMPORANEA – Valentino Lazaro non è certamente un titolare inamovibile nell’Inter di Conte, ma la stima da parte del club non manca. I probabili arrivi di Young e Spinazzola, sempre più vicini, restringono ulteriormente gli spazi per il laterale. L’austriaco, quindi, potrebbe approdare in un nuovo club nei prossimi giorni, ma solo in prestito secco. L’Inter, infatti, è pronta a riaccoglierlo a giugno.